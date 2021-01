Messico; Lopez Obrador, caso dell'ex ministro Difesa non danneggia i rapporti con gli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo fabbricare reati per nessuno. Per questo abbiamo fatto la cosa corretta. Quello che abbiamo fatto è far conoscere il documento perché si sapesse, senza nascondere niente, che non ci sono elementi e che in effetti il reato o i reati, erano stati costruiti", ha detto "Amlo" difendendo la necessità di governare "con etica. "Indipendentemente da chi sia la persona, indipendentemente da chi si tratti, dobbiamo agire con rettitudine, con rispetto della verità e dei principi", ha aggiunto. "Non è possibile che si porti a compimento una indagine con tanta irresponsabilità e che noi si rimanga in silenzio. Immaginatevi che il governo del Messico che io guido decide di rimanere zitto. Finisce che perdiamo autorità davanti agli occhi dei messicani e del mondo", ha aggiunto. (segue) (Mec)