Brasile: Rio avvia campagna vaccinazione con cerimonia presso il Cristo Redentore

- Il governo dello stato di Rio de Janeiro, in Brasile, ha organizzato una cerimonia celebrativa dell'avvio della campagna di vaccinazione contro la Covid-19 nel pomeriggio di oggi presso il Cristo Redentore. Alle 17 nella terrazza antistante il famoso monumento, simbolo della città, sarà somministrata la prima dose di vaccino. Il primo lotto con le dosi del vaccino CoronaVac, prodotto dall'industria farmaceutica cinese SinoVac in collaborazione con l'istituto di ricerca scientifica paulista Butantan, arriverà in città alle ore 13 e sarà immediatamente spedito verso tutti i municipi dello stato in maniera proporzionale. Allo stato, che conta circa 16 milioni di abitanti, toccano in questa primissima fase 487.500 dosi di vaccino. (segue) (Brb)