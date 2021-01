Brasile: Rio avvia campagna vaccinazione con cerimonia presso il Cristo Redentore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dal dipartimento della salute dello stato, le prime 232.521 dosi saranno destinate a operatori sanitari, persone con oltre 60 anni ospitate in case di riposo, persone con oltre 60 anni ricoverate in ospedali e strutture sanitarie, comunità indigene in aree isolate. Questi gruppi riceveranno due dosi, con un intervallo di due o tre settimane. Il governo dello stato ha organizzato la somministrazione dei vaccini presso 1.500 medici di famiglia e ambulatori, sottolineando di essere pronto ad attivare altri 3 mila punti di appoggio, utilizzando spazi come scuole, supermercati, centri commerciali e caserme dei vigili del fuoco. Nel corso del passato fine settimana, le autorità hanno distribuito circa 3.346.800 siringhe ed aghi in poco meno di 50 municipi. Una mega-operazione con il supporto della Polizia militare è stata organizzata per distribuire il materiale a tutte le regioni dello stato di Rio de Janeiro. (Brb)