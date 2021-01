Città metropolitana Roma: vicesindaca, ampliati spazi scuola Gavio Apicio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati avviati i lavori che doteranno l'istituto Alberghiero Gavio Apicio di Anzio di nuovi spazi, con la messa a norma delle strutture e l'ampliamento di alcuni locali interessati alla preparazione dei pasti. Lo comunica la Città metropolitana di Roma. "La progettazione è stata affidata al dipartimento patrimonio della Città metropolitana che ha cercato di venire incontro a tutte le esigenze espresse dai rappresentanti dell'istituto - dichiara la vicesindaca della Città metropolitana di Roma Teresa Zotta -. L'investimento di circa 110 mila euro è stato ricavato dall'abbattimento di un fitto passivo, di oltre un milione di euro e riutilizzando gli arredi professionali prelevati da strutture in disuso, che altrimenti sarebbero rimasti inutilizzati. I lavori si concluderanno entro il mese di marzo al fine di consentire il più veloce utilizzo da parte degli studenti già in questo anno scolastico". (Com)