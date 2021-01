Recovery: M5s, lavoro pilastro azione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il lavoro è uno dei pilastri fondamentali dell'azione di governo, come ribadito anche oggi dal premier Giuseppe Conte. A dimostrazione di ciò ci sono gli interventi varati nei mesi scorsi per fronteggiare l'emergenza e poi quanto previsto con il Recovery plan. Dobbiamo continuare ad aiutare le categorie più in difficoltà, e lo faremo a partire dal nuovo decreto Ristori, e al tempo stesso portare avanti le riforme strutturali per rilanciare il Paese, come quella degli ammortizzatori sociali su cui la Ministra Catalfo è già al lavoro". Lo affermano, in una nota congiunta, i senatori e i deputati del M5s delle commissioni Lavoro di palazzo Madama e Montecitorio. "Intanto un primo intervento – osservano i parlamentari – c'è già ed è il Fondo nuove competenze, fortemente voluto dal M5s e dalla ministra, finanziato con 730 milioni di euro nei decreti Rilancio ed Agosto, che oggi rientra, a pieno titolo, nel Pnrr, attraverso il Piano nazionale per le nuove competenze, con uno stanziamento di 3 miliardi di euro". "Senza una visione incentrata sul rilancio della qualità del nostro capitale umano – aggiungono -, oggi non avremmo 53 mila lavoratori impegnati in 5 milioni di ore di formazione grazie al Fondo, incluso il settore della cultura come dimostra l'adesione del Teatro San Carlo di Napoli che ha avviato un progetto mirato". "Solo innovando i processi produttivi e investendo su lavoratori e imprese il Paese può ripartire. Il M5s con il ministro Catalfo lo ha ben chiaro, lo dimostrano le politiche per l'occupazione messe in campo in questi mesi difficili". (com)