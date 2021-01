Turchia-Germania: Cavusoglu, intesa con Maas per riavvio meccanismo dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia e la Germania hanno deciso di rilanciare il meccanismo di dialogo bilaterale nei prossimi giorni. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, durante la conferenza stampa congiunta con l’omologo tedesco, Heiko Maas. Il capo della diplomazia di Ankara ha sottolineato di aver presentato a Maas un elenco di prodotti dell'industria della difesa che non hanno i permessi di esportazione dalla Germania alla Turchia. Da parte sua, secondo quanto riferisce il quotidiano turco “Hurriyet”, Maas ha auspicato che si approfondiscano i legami tra la Turchia e l’Unione europea. I ministri degli Esteri di Ankara e Berlino hanno discusso anche del tema dei migranti, dell'economia e della pandemia. "Vogliamo avere un dialogo costruttivo su questi temi", ha spiegato Maas, sottolineando che "una cooperazione costruttiva andrà a vantaggio di entrambe le parti”. “La definizione di un'agenda positiva sulla questione del Mediterraneo orientale sarà favorevole. D'ora in poi dovremmo guardare avanti", ha affermato Maas, che ha espresso soddisfazione per il fatto che la Turchia si sia lasciata alle spalle le “difficili discussioni dello scorso anno” e ha chiesto di riavviare i colloqui esplorativi con la Grecia. “Tutti hanno accolto con favore questo passaggio. Allo stesso tempo, il ritiro della nave Barbaros da Cipro è sostenuto come un segnale positivo", ha concluso. (Tua)