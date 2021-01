Imprese: Thyssenkrupp valuterebbe offerta pubblica iniziale su divisione acciaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp starebbe valutando un'offerta pubblica iniziale sulla sua divisione siderurgia, il cuore storico del gruppo che da tempo versa in grave crisi. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ricordando che come acquirente del settore acciaio di Thyssenkrupp si era offerto il gruppo siderurgico britannico Liberty Steel, di proprietà dell'imprenditore indiano Sanjeev Gupta. Tuttavia, sia gli azionisti di maggioranza sia i sindacati dei lavoratori di Thyssenkrupp si sono opposti a questa soluzione. Pertanto, il consiglio di vigilanza del conglomerato tedesco ha chiesto di cercare un'alternativa alla vendita del comparto acciaio. Liberty Steel no ha voluto commentare le indiscrezioni, mentre da Thyssenkrupp fanno sapere che rimane un'opzione soltanto lo sviluppo della siderurgia “all'interno” dell'azienda. (Geb)