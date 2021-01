Scontro in Brasile sul vaccino cinese: Bolsonaro dice no ma l'autorità sanitaria lo approva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Brasile parte oggi la somministrazione del vaccino cinese contro il nuovo coronavirus, CoronaVac, primo passo di una campagna che si preannuncia carica di polemiche. Il farmaco sviluppato dalla SinoVac non ha mai conquistato il presidente Jair Bolsonaro, che ha da sempre spinto per soluzioni alternative, e la settimana scorsa aveva ottenuto un poco esaltante 50,38 per cento di efficacia nei test condotti dall'istituto Butantan di San Paolo, lo stesso che si candida a gestirne la produzione in patria. Si tratta però anche dell'unico presidio contro la Covid-19 oggi disponibile nel paese sudamericano, e l'autorizzazione all'uso di emergenza arrivata domenica dall'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa), lo ha automaticamente reso protagonista della prima fase della campagna.I dubbi sulla scelta erano stati riaccesi tutti a inizio della settimana scorsa, quando l'istituto Butantan aveva riferito che il CoronaVac presentava un'efficacia (numero di persone totalmente sane) pari al 50,38 per cento dei casi, valore nettamente inferiore a quello annunciato nei test svolti in altri paesi. Al tempo stesso, proseguiva Butantan, la somministrazione del vaccino ha garantito al 78 per cento del campione di non denunciare sintomi lievi o gravi ed escluso, al 100 per cento, la morte. Un test che avrebbe spinto Malesia e Singapore a sollecitare ulteriori assicurazioni scientifiche alla SinoVac prima di perfezionare l'accordo della vendita. La casa farmaceutica cinese avrebbe successivamente risposto affermando che i "risultati dei test clinici di fase 3 sono sufficienti a provare che la sicurezza e l'efficacia del vaccino sono buone in tutto il mondo".In un primo tempo il CoronaVac sarebbe dovuto entrare a Brasilia dalla porta principale. Il 20 ottobre scorso il ministro della Salute, Eduardo Pazuello aveva annunciato ai governatori degli stati la firma di un memorandum di intesa per l'acquisto di 46 milioni di dosi. Dopo nemmeno 24 ore però, il presidente Bolsonaro faceva fare marcia indietro al ministro ricordando che l'ultima parola sarebbe stata la sua e che il popolo brasiliano non avrebbe fatto da "cavia" a nessuno. Quanto a verifiche ed autorizzazioni il farmaco era ancora in alto mare, spiegava il capo dello stato nelle ore in cui parti del suo governo, in sintonia con i temi cari all'amministrazione Usa di Donald Trump, chiedevano ragione a Pechino dei sospetti di non aver garantito trasparenza e collaborazione al momento dello scoppio dell'epidemia.La vicenda rimanda anche a una polemica squisitamente interna. Il primo a scommettere sul CoronaVac era stato il governatore dello stato di San Paolo, Joao Doria, un tempo alleato di Bolsonaro e oggi indicato come accreditato concorrente alle presidenziali del 2022. Doria ha stretto per tempo accordi con Pechino per importare le prime dosi di vaccino, e attrezzato il prestigioso Butantan per proseguirne la produzione in patria. Dopo o stop del capo dello stato, Doria ha deciso di tirare dritto e promesso di usare il farmaco cinese per immunizare tutti gli abitanti del suo stato. Nel tempo, mentre l'emergenza sanitaria intensificava la pressione sull'intera America latina, i due non si sono risparmiati frecciate. E in previsione del via libera delle autorità farmaceutiche, Doria aveva anche fissato in tutta fretta una data - il 25 gennaio - per l'inizio della vaccinazione "domestica".Dopo il via libera all'unanimità del direttivo dell'Anvisa, Pazuello ha annunciato che l'intera fornitura di CoronaVac sarebbe passata nelle mani del governo federale per essere distribuita e i principali punti di distribuzione del paese. E così è stato. Nella serata di domenica, a San Paolo un'infermiera riceveva in assoluto la prima dose di vaccino nel paese, seguita da cento operatori sanitari. Stamattina poco più di quattro milioni e mezzo di scorte è stato imbarcato su apparecchi dell'aeronautica militare per essere depositato nelle diverse capitali del paese. Il resto è rimasto nella città paulista, pronto a soddisfare l'avvio del programma vaccinale di Doria. L'accelerata riflette l'attesa che il paese riversa sul vaccino, istanza che la politica sembra dunque raccogliere: la campagna sarebbe dovuta partire mercoledì 20, ma - secondo quanto riportano i media locali - è stato il forcing dei governatori a convincere Brasilia a dare il via già oggi, non appena il prodotto sarà disponibile per tutti.L'Anvisa aveva anche autorizzato l'uso in emergenza di due milioni di dosi del farmaco AstraZeneca richiesti dalla Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), che conta di produrre il farmaco presso il laboratorio Bio-Manguinhos di Rio de Janeiro. Scorte che sarebbero dovute arrivare dall'India il 20 gennaio, in base a un accordo tra i due paesi. Una settimana fa il presidente del Bolsonaro aveva chiesto a Nuova Dehli di anticipare la consegna, allestendo un aereo della Fab per andare a prelevare per conto della fondazione Fiocruz il Covishield prodotto da Serum Institute of India. L'operazione si è però arenata, apparentemente, per un nodo di tipo politico. Gli accordi stretti dalle case farmaceutiche con sede in India hanno bisogno del visto buono del governo centrale all'esportazione del prodotto. Il paese asiatico ha però avviato sabato una imponente campagna vaccinale e, nel momento di intensa domanda mondiale, il governo del primo ministro Narendra Modi, sembra volersi prima assicurare un numero sufficiente di dosi per uso interno. Senza contare che secondo alcune ricostruzioni della stampa regionale, Nuova Dehli è al momento più interessata a una distribuzione verso i paesi vicini. (Brb)