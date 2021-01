Slovenia: Covid, consegnato nuovo lotto di vaccini Pfizer-BioNTech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato consegnato alla Slovenia un nuovo lotto di dosi di vaccino prodotto da Pfizer-BioNTech. Secondo quanto ha spiegato oggi il portavoce del governo di Lubiana, Jelko Kacin, l'ultima spedizione è inferiore alla precedente. La dirigenza di Pfizer, secondo quanto detto da Kacin, ha precisato che solo per questa settimana la consegna è inferiore, mentre dalla prossima settimana ricominceranno le quantità inizialmente pianificate. Una dichiarazione congiunta di Pfizer e BioNTech ha infatti spiegato che "nella settimana che inizia il 25 gennaio torneremo ai quantitativi originali di approvvigionamento per l'Unione europea". Nelle ultime settimane, da quando è stata avviata la vaccinazione nell'Unione europea il 27 dicembre, la Slovenia ha ricevuto circa 16.500 dosi di vaccino ogni settimana. Come ha spiegato Kacin in conferenza stampa, l'ultima consegna è stata pari a circa 8.190 dosi di vaccino e sarà utilizzata per somministrare la seconda dose a chi ha già ricevuto la prima. "Le fiale di quest'ultima spedizione logicamente non possono essere utilizzate per nient'altro che la seconda dose di coloro che sono stati vaccinati per primi", ha precisato Kacin. Il portavoce non ha infine risposto nel dettaglio alle domande sulla fornitura totale di vaccini e sul numero di vaccinazioni effettuate fino ad ora in Slovenia, temi che saranno invece affrontati domani in una conferenza stampa dal premier Janez Jansa. La vaccinazione contro il Covid-19 è iniziata in Slovenia il 27 dicembre. I residenti delle case di cura sono stati vaccinati per primi, seguiti dagli operatori sanitari e dagli anziani che non vivono in case di cura. (Seb)