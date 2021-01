Scuola: Pergreffi (Lega), inaccettabile scaricabarile governo su Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La confusione per il rientro a scuola certifica ancora una volta l'inadeguatezza di questo governo e dei suoi Ministri che si dimostrano sistematicamente incapaci di assumere qualunque decisione politica, preferendo affidarsi totalmente a comitati tecnici che ad oggi hanno solo scaricato ogni responsabilità sulle Regioni". Lo afferma, in una nota, Simona Pergreffi, senatrice della Lega. "L’imbarazzante governo posticcio ha avuto quasi un anno per garantire l’apertura delle scuole in sicurezza con strumenti tecnologici adeguati offerti alle famiglie italiane per la dad e risorse aggiuntive per il tpl. Non si è visto nulla se non caos e fallimento. Basta!", aggiunge.(com)