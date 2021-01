Governo: De Bonis (Maie), domani con Conte in 158, ci sarà una sorpresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani "arriveranno i voti sufficienti in una maggioranza semplice per superare questa fase critica, poi credo che a breve ci sarà una maggioranza più solida". Lo ha detto il senatore del gruppo Maie, Saverio De Bonis, ospite di "Un giorno da pecora" su Rai Radio1. "Ci auguriamo che questa quarta gamba che sostituirà Renzi sia presto riempita da nuovi volenterosi, che in parte arriveranno da Italia viva", ha spiegato. Gli arrivi da Iv, "mi dicono potrebbero essere due o tre". Quanto al fatto che si faccia il nome di De Bonis come prossimo ministro dell'Agricoltura, il senatore glissa: "Sono le solite fake sul totonomina, io sono al servizio dello Stato". Sul numero di voti che Conte riuscirà a mettere insieme domani, per De Bonis, "arriverà a 158", grazie a "dei colleghi responsabili, e poi ci sarà un'altra sorpresa. Il mio pronostico - ha concluso De Bonis - è che arriveremo a 158". (Rin)