Scuola: Ciaccheri (Municipio Roma VIII), termosifoni spenti, Città Metropolitana impreparata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Immaginavamo che Virginia Raggi che guida la Città metropolitana avesse coordinato gli uffici in tutte queste settimane per far in modo che le scuole superiori fossero in grado di accogliere al meglio le studentesse e gli studenti, in una ripresa fissata al 18 gennaio già da tempo. E invece no. Con le temperature rigide di questi giorni, le ragazze e i ragazzi del liceo Socrate hanno visto spegnersi l'impianto di riscaldamento già dalla tarda mattinata, continuando a restare in aula fino alle prime ore del pomeriggio senza i termosifoni in funzione". Lo dichiara in una nota Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII. "Quel che è più grave è che da più istituti ci arriva l'informazione che non siano stati riprogrammati gli orari di accensione e spegnimento dell'impianto di riscaldamento delle scuole secondarie di secondo grado alle mutate disposizioni di contrasto alla diffusione del Coronavirus, che prevedono il prolungamento della permanenza a scuola delle studentesse e degli studenti e del relativo corpo docenti e del personale Ata - aggiunge -. Non un disservizio ma una dimenticanza generalizzata. Nonostante gli istituti scolastici avessero attenzionato Città Metropolitana circa la necessità di adeguamento degli orari di accensione e spegnimento dei riscaldamento stiamo continuando a ricevere segnalazioni che nulla è stato fatto e che si provvederà a intervenire. Va da sé che l'ennesima impreparazione della Raggi - conclude Ciaccheri - sta mettendo a repentaglio la ripresa di un'attività scolastica che già per troppo tempo era stata bloccata. Adesso ci si mette anche lei con i termosifoni spenti prima del dovuto". (Com)