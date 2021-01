Covid: Sefcovic, certificato vaccinale ha valore scientifico, no a discriminazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La discussione sul certificato vaccinale deve continuare, ma l'Unione europea vuole creare un sistema che non preveda discriminazioni tra persone. Lo hanno detto in conferenza stampa, dopo la video conferenza informale tra i ministri degli Affari europei, la segretaria di Stato portoghese per gli Affari europei, Ana Paula Zacarias, e il vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic. "La discussione deve continuare" perché "il certificato può essere una prova che si è stati vaccinati, ma poi bisogna decidere cosa fare di questa prova", ha detto Zacarias. A questo si aggiunge "anche un'altra discussione: si deve capire come noi riconosceremo questi certificati a livello europei, se adottare una piattaforma digitale o meno". La ministra portoghese si è detta "certa" che la proposta greca sarà un documento che animerà la discussione. "La dimensione più importante è raccogliere dati", ha spiegato Sefcovic. "In modo che li possiamo utilizzare anche a scopi medici, per valutare l'efficacia dei vaccini, per valutare tutto il processo di vaccinazione", ha proseguito. Sefcovic ha ricordato che "la vaccinazione è facoltativa" e che "ci sono tanti che non possono essere vaccinati". La Commissione europea vuole "evitare di creare un trattamento differenziato tra le persone o limitare i loro diritti. Ma il quesito si proporrà", ha continuato, ribadendo che il certificato vaccinale potrebbe essere alternativo a un test di esito negativo, o viceversa. (Beb)