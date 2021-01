Speciale infrastrutture: Ancma, a Milano da 229 immatricolazioni di scooter elettrici nel 2019 a più di 3.300 nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sugli scooter elettrici, dai dati Confindustria Ancma (associazione nazionale ciclo motociclo accessori), a Milano si è passati dalle 230 immatricolazioni nel 2019 alle 3.351 nel 2020: c'è la spinta degli incentivi e dello scooter sharing, ma si tratta di oltre il 1300 per cento in più. I dati sono stati sottolineati durante la presentazione del quinto report Focus2R, l'osservatorio nazionale infrastrutture, sicurezza e mobilità per le due ruote, promosso da Confindustria Ancma e Legambiente, con la collaborazione di Ambiente Italia. "La Milano che abbiamo costruito in questi anni vede sicuramente un protagonismo delle due ruote - ha detto l'assessore alla mobilità del Comune di Milano Marco Granelli durante il suo intervento - Il piano Aria Clima cerca un nuovo equilibrio sulla strada. C'è bisogno di un mix fra i vari mezzi. Dai dati di monitoraggio di una delle ciclabili radiali che abbiamo realizzato in questo ultimo anno, emerge che le auto sono solo il 55 per cento dei mezzi che le percorrono e il resto si suddivide equamente tra biciclette, che comprendono anche i monopattini, e moto. Questo vuol dire che nel momento in cui i cittadini hanno delle opportunità, quando si riescono a fare regole e innovazioni nel codice della strada con modalità sicure, si usano mezzi che aiutano a diminuire il traffico e migliorano la qualità dell'aria". (Rem)