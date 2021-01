Speciale infrastrutture: quinto report Focus2R, cresce attenzione Comuni per le due ruote ma è ancora poca, divario tra Nord e Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Reggio Emilia è la prima città italiana per infrastrutture ciclabili in base ai metri equivalenti per abitante, Bologna è al primo posto per numero di parcheggi di biciclette alle stazioni ferroviarie, Milano è in cima alla classifica per il bike sharing (bici/ogni mille abitanti), Imperia ha la massima concentrazione di moto e Firenze risulta capitana degli stalli per mille abitanti come disponibilità parcheggi. Sono alcuni dei numeri contenuti nel quinto report Focus2R, l'osservatorio nazionale infrastrutture, sicurezza e mobilità per le due ruote, promosso da Confindustria Ancma e Legambiente, con la collaborazione di Ambiente Italia, presentato questa mattina. Un rapporto che vede ancora una volta il Nord Italia in cima alla classifica della mobilità sostenibile e dell'uso delle due ruote, unica eccezione per Firenze, rispetto al Sud. I risultati del monitoraggio sono il frutto di un questionario rivolto a 104 municipi, a cui quest'anno hanno risposto 79 amministrazioni. La propensione degli italiani verso biciclette e moto cresce molto più velocemente dell'attenzione che le amministrazioni comunali riservano alle politiche per la mobilità su due ruote. Dopo cinque edizioni, l'ultima rilevazione conferma la graduale ascesa della mobilità su due ruote nell'agenda politica delle città italiane, seppure ancora troppo lenta e accompagnata da due ricorrenti campanelli d'allarme: la sicurezza degli utenti della strada e il profondo divario tra nord e sud del Paese nelle misure messe in campo. (Rem)