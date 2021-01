Speciale infrastrutture: isole minori Sicilia, 4 milioni da governo Musumeci per acquisto mezzi elettrici e a guida autonoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Siciliana co-finanzierà l'acquisto di bus, minibus e altri mezzi a innovazione tecnologica nelle isole minori per incentivare il turismo ecosostenibile. Il governo Musumeci ha destinato 4 milioni di euro, a valere sui fondi del Po Fsc Infrastrutture, per supportare i Comuni delle isole minori nell'acquisto di mezzi di trasporto locale innovativi. La decisione è stata presa dalla giunta regionale a seguito della proposta dell'assessorato delle Infrastrutture e Mobilità di co-finanziare, in via sperimentale, l'acquisto di un minibus elettrico a guida autonoma e tecnologia avanzata, per il quale il Comune di Malfa, nell'isola di Salina, aveva richiesto un contributo di 200 mila euro con l'intento di impiegare il mezzo nella futura "Green Line", lungo un percorso che racchiuderà un'isola ambientale con mobilità a impatto zero. "Modernizzare i trasporti locali in chiave sostenibile con l'ausilio delle nuove tecnologie – afferma l'assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone – è uno degli obiettivi che il governo regionale sta perseguendo. Un impegno che avevamo ribadito anche nel corso dell'ultima nostra visita a Salina e che oggi il Governo Musumeci mantiene. Le Isole minori diventano un innovativo laboratorio per la mobilità green, un'azione che rafforza anche la crescita turistica delle comunità locali". (Ren)