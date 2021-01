Speciale infrastrutture: galleria Casellina, al via cantieri Aspi per riqualifica sostenibile dell’area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diventa operativo da oggi il cantiere di Autostrade per l’Italia destinato alla riqualifica delle aree adiacenti alla galleria Casellina dove verranno realizzati interventi di compensazione all’infrastruttura all’insegna della sostenibilità: tra le principali opere sono infatti previste la realizzazione di giardini, aiuole, parchi, la messa a dimora di piante, impianti di irrigazione e opere di arredo urbano come recinzioni, rivestimenti e pavimentazioni dall’elevato standard qualitativo. Stando al relativo comunicato stampa, oltre ai percorsi pedonali l’area sarà dotata di un una pista ciclabile dedicata alla connessione alle aree urbane, per migliorare il benessere cittadino, restituendo continuità all’abitato coinvolto negli anni Sessanta dalla realizzazione dell’autostrada del Sole. Questa tipologia di interventi, prosegue la nota, rientra nell’ambito dei lavori di completamento previsti per l’ampliamento della terza corsia della A1 Milano-Napoli, nel tratto Firenze Nord-Firenze Sud che prevedono la realizzazione di opere destinate a migliorare la connessione al circuito urbano. Grazie a questi lavori, del valore di circa 8 milioni di euro e che saranno conclusi entro il mese di settembre di quest’anno, la parte superiore della galleria diventerà un giardino pensile lungo 400 metri e largo 40, dove al centro sorgerà una piccola piazza insieme a percorsi pavimentati con materie del territorio e adottando una particolare tecnica che consentirà di garantire sia la non scivolosità della superficie sia la fruizione con pattini e biciclette. (Com)