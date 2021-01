Libia: in corso votazione decisiva per il futuro del dialogo politico mediato dall’Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sta svolgendo in queste ore una votazione virtuale decisiva per il percorso politico inaugurato dalla Conferenza internazionale di Berlino sulla Libia esattamente un anno fa. I 75 membri del Foro di dialogo politico libico (Lpdf) si stanno esprimendo da questa mattina sul meccanismo per la selezione dell'autorità esecutiva ad interim, vale a dire il governo che dovrà traghettare il Paese alle elezioni fissate per il 24 dicembre 2021, il giorno del 70esimo anniversario dell’indipendenza della Libia. Il complicato meccanismo di selezione è stato concordato sabato scorso, 16 gennaio, dai 18 membri del cosiddetto “Advisory Comittee”, cioè il Comitato consultivo nominato dall’Lpdf e composto da sei esponenti per ciascuna delle tre regioni della Libia (Tripolitania a ovest, Fezzan a sud-ovest, Cirenaica a est). I risultati della votazione saranno resi noti nella giornata di domani, 19 gennaio. Per il via libera è necessario il voto favorevole di almeno i 63 per cento dei partecipanti (cioè 47 o 48 membri). (segue) (Asc)