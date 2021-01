Libia: in corso votazione decisiva per il futuro del dialogo politico mediato dall’Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma come funziona esattamente il meccanismo di selezione del nuovo governo? Ciascuna regione dovrebbe nominare un proprio rappresentante nel Consiglio presidenziale (che sarà limitato quindi a tre membri), mentre l’intero Lpdf dovrà scegliere un primo ministro. In entrambi i casi è necessaria una soglia del 70 per cento delle preferenze. Se la votazione dovesse fallire, si passerebbe automaticamente a un sistema di liste con l’indicazione dei tre membri del Consiglio presidenziale, più un primo ministro. In questo caso, a essere eletta sarà la lista che otterrà il 60 per cento dei voti alla prima votazione. Se nessuna lista dovesse ottenere il quorum, dal secondo turno basterebbe il 50 per cento più uno dei voti. (segue) (Asc)