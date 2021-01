Libia: in corso votazione decisiva per il futuro del dialogo politico mediato dall’Onu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il meccanismo approvato dai 18 membri del Comitato consultivo (tra cui figurano solamente tre donne) è studiato per evitare lo stallo venutosi a creare nel primo round dell’Lpdf tenuto lo scorso novembre a Tunisi, quando nessuno dei candidati (in particolare il ministro dell'Interno Fathi Bashagha e il presidente del parlamento Aguila Saleh) riuscì a ottenere la maggioranza. Se il Foro di dialogo approverà oggi tale meccanismo, è probabile che la nuova autorità esecutiva della Libia venga nominata attraverso il sistema delle liste che – è bene ricordarlo – hanno comunque bisogno del via libera dei delegati delle tre regioni: il delicato equilibrio regionale, in altre parole, resterebbe una questione spinosa che si rifletterebbe anche nella proposta finale. (Asc)