Covid: a San Vittore 59 detenuti positivi ma nessun contagio "interno" da fine novembre

- Nel carcere di San Vittore, uno dei due hub per il Covid-19 in Lombardia, "a fronte di una presenza di 949 uomini, abbiamo 59 detenuti positivi, di cui due nostri (e si tratta di due detenuti provenienti dalla libertà e quindi di una positività rilevata al momento del tampone all'ingresso) e gli altri provenienti da altri istituti". Lo ha fatto sapere il direttore della casa circondariale Giacinto Siciliano alla sottocommissione carceri del Comune di Milano, sottolineando che "al di là del fatto che c'è stato un aumento nell'ultima settimana, questo è per noi un dato significativo, perché anche se a San Vittore all'inizio della seconda ondata abbiamo avuto un piccolo importante focolaio, è stato contenuto e in breve tempo siamo tornati a una situazione di normalità rispetto alla gestione dei positivi. Tutto quello che possiamo fare per prevenire al massimo i contagi all'interno lo stiamo facendo. Le misure sono molto alte e riteniamo che complessivamente siano funzionanti". Per quanto riguarda il personale - ha riferito Siciliano - "abbiamo solo sei unità di polizia penitenziaria in questo momento che sono positive, con una situazione abbastanza contenuta". "L'ultimo caso positivo 'interno' di San Vittore è del 29 novembre. Dopo, tutti i Covid a San Vittore o erano nuovi ingressi positivi o trasferiti positivi da altre carceri", ha aggiunto il coordinatore sanitario di San Vittore, Ruggero Giuliani. (segue) (Rem)