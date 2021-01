Covid: a San Vittore 59 detenuti positivi ma nessun contagio "interno" da fine novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confrontando l'impatto tra la prima e la seconda ondata pandemica sull'istituto milanese, il coordinatore sanitario ha riferito: "La prima l'abbiamo chiusa con 22 positivi e un decesso. La seconda con 170/180 positivi. La mia impressione da medico è che comunque la trasmissione del virus in questo giro sia stata molto più efficace rispetto al primo: è partita sempre dal quinto reparto, ma nella seconda ondata ogni caso ha generato molti più positivi". Una maggior trasmissione che secondo Giuliani dipende anche dall'affollamento dell'istituto: "Ad aprile avevamo molto personale a casa e 750 detenuti, un numero relativamente basso, invece questa volta quando ha preso l'epidemia eravamo pienissimi, a mille. E un minor numero di detenuti ti permette di applicare meglio le misure di contenimento". Il coordinatore sanitario di San Vittore ha poi assicurato che nella casa circondariale le attività di tracciamento dei contagi sono iniziate a marzo e non si sono mai interrotte e che da ottobre a dicembre sono stati fatti 1.600 test rapidi. Al tampone è stato sottoposto anche tutto il personale rientrato dalle vacanze natalizie. "Da aprile ad oggi - ha riferito in conclusione Giuliani - tutto il personale che ha lavorato in area Covid non si è ammalato, nessuno di loro". (Rem)