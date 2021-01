Spagna: Garamendi (Ceoe), aziende hanno problemi di solvibilità non solo di liquidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende in Spagna soffrono attualmente "già problemi di solvibilità e non solo di liquidità" come avvenuto durante la prima fase della pandemia del Covid-19. Lo ha affermato il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi, nel corso di una conferenza stampa dove ha assicurato che le trattative sulla proroga della cassa integrazione straordinaria (Erte) "stanno andando bene". In merito al resto delle riforme Garamendi ha dichiarato come sia "ovvio" che siano richieste da Bruxelles poiché gli aiuti futuri sono legati a una serie di "condizioni per il loro arrivo". Proprio su queste riforme, il presidente della Ceoe ha sottolineato che sarà "vitale" affrontare questioni come la dualità del mercato del lavoro e l'eccessiva dipendenza dal settore dei servizi, che ha provocato non pochi problemi nel corso dell'emergenza Covid. Garamendi si è, infine, detto "preoccupato" per la situazione degli 800 mila lavoratori che si trovano ancora in Erte "anche se sono molti meno dei 3 milioni di aprile e marzo".(Spm)