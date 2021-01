Germania: governo, necessaria strategia europea contro il Covid mutato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il contenimento del coronavirus mutato, è necessaria una strategia europea, con “un'azione comune su entrambi i lati dei confini”. È quanto affermato dal portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”. Per il funzionario, sono necessarie ulteriori misure anticontagio. Si tratta, per esempio, del maggiore ricorso al lavoro da remoto da parte delle imprese e all'obbligo di indossare le maschere di protezione Ffp2. Seibert ha smentito nuovamente le voci secondo cui il governo tedesco starebbe pianificando l'arresto del trasporto pubblico, urbano ed extraurbano, in tutta la Germania. “Si tratta quasi del contrario”, ha puntualizzato Seibert senza fornie ulteriori dettagli. Nella giornata di domani, 19 gennai, si terrà la videoconferenza tra la cancelliera Angela Merkel e i primi ministri dei Laender. I colloqui sono stati convocati allo scopo di valutare l'efficacia e l'eventuale proroga del blocco generale, in vigore in Germania dal 16 dicembre al 31 gennaio per contenere la diffusione del Covid-19. Inoltre, si prevede l'inasprimento delle norme anticontagio già efficaci, a cui potrebbero esserne affiancate di nuove. (Geb)