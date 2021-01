Trasporti: prima riunione Mit su riforma Tpl, De Micheli, "un nuovo modello di mobilità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima riunione di insediamento questa mattina al ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Mit) della commissione di studio incaricata di avanzare proposte per la riforma del trasporto pubblico locale, presieduta dal professor Bernardo Giorgio Mattarella. All’ordine del giorno - si legge in una nota - l’organizzazione della commissione e la suddivisione in gruppi di lavoro: le modalità di finanziamento, il sistema informativo per la raccolta di dati in tempo reale, l’analisi della domanda e la programmazione dei servizi, l’analisi industriale del settore, l’affidamento dei servizi, la digitalizzazione dei servizi e mobility as a service, le tecnologie di alimentazione alternativa, la tutela dell’utenza, queste le aree tematiche per ciascun gruppo. "Abbiamo la necessità di ridefinire - ha ricordato la ministra De Micheli - il quadro normativo del rapporto tra Stato e Regioni del trasporto pubblico locale e soprattutto i criteri di gestione del servizio rispetto ai nuovi bisogni di spostamento delle persone. Anche in considerazione degli ingenti investimenti già promossi nel settore e dell'iniezione di importanti risorse aggiuntive per investimenti per l'efficentamento di un sistema sostanzialmente fermo alle regole del 1997. Ricordo che abbiamo già assegnato 8 miliardi e mezzo per finanziare progetti urbani di trasporto rapido di massa e per il rinnovo del parco mezzi e con il Recovery plan ne saranno disponibili altri 10 per la mobilità sostenibile e le ferrovie regionali”. (segue) (Com)