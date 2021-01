Covid: Abruzzo, ancora 107 casi rispetto a ieri, 8 decessi, positivi a 39.422 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 571.413 tamponi molecolari (+6.522 rispetto a ieri*) e 7.196 test antigenici (+5.406 rispetto a ieri*). *Nel numero odierno dei tamponi molecolari è compresa una quota relativa al riallineamento dei dati dal primo gennaio scorso. Il numero dei test antigenici fa riferimento, come da disposizioni ministeriali, al dato a partire dal 15 gennaio scorso. I 216.571 test eseguiti prima di quella data sono stati eliminati dal conteggio. Il dato dei tamponi molecolari e dei test antigenici viene esposto separatamente e non in forma aggregata. 454 pazienti (+11 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 43 (+5 rispetto a ieri con 7 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10885 (-186 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 11.757 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+16 rispetto a ieri), 8673 in provincia di Chieti (+41), 8090 in provincia di Pescara (+17), 10.389 in provincia di Teramo (+30), 339 fuori regione (+3) e 174 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. (Gru)