Roma: Ama, riposizionati cassonetti stradali spostati da ignoti in piazza Vittorio

- Nell’ambito delle attività di presidio dell'area di piazza Vittorio, le strutture operative Ama hanno già riposizionato nella sede di pertinenza, lato via Buonarroti/via Machiavelli, tre cassonetti stradali che erano stati spostati da ignoti. Personale dell’azienda, infatti, con l’ausilio di un mezzo ad hoc, è prontamente intervenuto per ripristinare il corretto posizionamento dei contenitori negli spazi definiti con le forze dell’ordine, gli uffici tecnici del municipio e la polizia locale di Roma Capitale. Sono stati presenti sul posto anche i carabinieri della stazione di competenza territoriale. Lo comunica Ama in una nota. (Com)