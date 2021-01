Imprese: Tagliavanti (Camera Commercio), situazione complessa ma nel Lazio si cresce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un anno molto difficile per l’economia italiana a causa dell’emergenza sanitaria e in uno scenario purtroppo complessivamente negativo, “il Lazio risulta essere la prima regione italiana per saldo attivo delle imprese: più 6.801 nel 2020 (32.277 le iscrizioni a fronte di 25.476 cessazioni)”. Lo si legge in una nota di Unioncamere Lazio che fa riferimento al report Movimprese diffuso oggi. Il tasso di crescita delle imprese nel Lazio, nel 2020, “è stato pari a più 1,03 per cento -si legge anche-, contro una media nazionale dello più 0,32 per cento. Il numero totale delle imprese registrate, al 31 dicembre 2020, è pari a 657.968. Tutte le province della regione registrano un valore positivo e superiore alla media italiana. Nel 2020 la crescita del numero delle imprese è stata del più 0,64 per cento a Frosinone, del più 0,44 a Latina, del più 0,88 per cento a Rieti, del più 1,17 per cento a Roma e del più 0,57 per cento a Viterbo”. (segue) (Com)