Imprese: Tagliavanti (Camera Commercio), situazione complessa ma nel Lazio si cresce (2)

- Pur in una situazione di estrema sofferenza dettata dall’emergenza sanitaria, “i dati diffusi oggi dalla rilevazione di Unioncamere/Infocamere – sottolinea nella nota il Presidente di Unioncamere Lazio, Lorenzo Tagliavanti – confermano una tenace dinamicità del nostro tessuto produttivo e una diffusa capacità delle imprese di adattarsi alle nuove esigenze e alle mutate condizioni del mercato economico. Roma, con un saldo attivo di 5.892 imprese, è tra le prime città italiane per tasso di crescita e il fatto che tutte le province del Lazio hanno questo dato superiore alla media nazionale, induce a un po’ di ottimismo”. (Com)