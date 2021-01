© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani "Conte non arriva alla maggioranza assoluta, secondo me allo stato attuale potrebbe arrivare a 153 senatori. Escludo che possano esserci grandi sorprese. Di Forza Italia è sicurissimo, al 100 per cento che nessuno voterà per Conte". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di “Un Giorno da Pecora”, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.(com)