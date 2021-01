Roma: Bordoni (Lega), assurda decisione Raggi di ripristinare Ztl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È assurda la decisione della Raggi di ripristinare la Ztl". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Il centro storico della Capitale vede le attività della ristorazione e del commercio morire per assenza di turisti ed impiegati molti dei quali in smart working - aggiunge Bordoni -. Il centro è deserto e la Regione Lazio sarà zona arancione almeno per le prossime due settimane, non condividiamo assolutamente questa insensata decisione della sindaca e del suo assessore Calabrese. Con uffici quasi vuoti e turismo ridotto ai minimi storici il provvedimento blinda il Tridente e aggrava la situazione del Commercio romano già irrimediabilmente compromessa. Ristoratori, commercianti e artigiani stanno portando sulle loro spalle il peso della crisi. E' necessario - continua Bordoni - accedere liberamente nel centro storico, ma la Raggi insiste nel dimostrare miopia politica ed incapacità amministrativa colpendo ulteriormente le imprese romane", conclude Bordoni. (Com)