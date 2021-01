Governo: Orlando (Pd), ricucire con Italia viva difficile se non impossibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo che ricucire lo strappo con Italia viva sia difficile se non impossibile”. Lo ha affermato il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, intervenendo al Tg1. Le difficoltà nel ricucire non derivano da una “ripicca” ma dal fatto che “siamo davanti ad una ripresa di una strategia fermata dalla pandemia: Italia viva era decisa a dare una natura tattica e transitoria a questa alleanza. Appena si è aperta una finestra - ha aggiunto - hanno ripreso quella strategia”, ha aggiunto. Quanto alla sopravvivenza del governo, Orlando ha ribadito la necessità di “lavorare perché questa alleanza si basi su numeri più solidi” e non su pochi parlamentari. (Rin)