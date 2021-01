Energia: parlamentare tedesco Ernst, inappropriata proposta consigliere Biden su Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di Nicholas Burns, consigliere del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, sul Nord Stream 2 è inappropriata. Lo ha detto il presidente della commissione per l'energia del Bundestag tedesco, Klaus Ernst, esponente di La Sinistra, ascoltato dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. "Continuo a pensare che sia del tutto inappropriato per noi discutere la nostra politica energetica con gli Stati Uniti. Pertanto, rifiuto questa proposta", ha detto Ernst. "La costruzione del Nord Stream 2 è un affare puramente europeo. Il progetto ha tutti i permessi necessari e quindi deve essere completato rapidamente", ha aggiunto il parlamentare tedesco. In precedenza, l'esperto di politica estera Nicholas Burns, consulente di Joe Biden durante la campagna elettorale, ha proposto di sospendere le sanzioni contro il Nord Stream 2, mentre ai Paesi europei si chiede come risposta di interrompere la costruzione del gasdotto. Secondo Burns, ciò darebbe alla Germania e alle nuove autorità statunitensi il tempo di discutere il progetto e risolvere la questione. (Rum)