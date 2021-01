Governo: Bordo (Pd), costruire alternativa europeista a destra italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bordo ha, poi, proseguito: "La maggioranza dovrà finalmente diventare una coalizione politica. Anche noi vediamo i limiti e i problemi che questa alleanza presenta, ma siamo anche consapevoli che questa coalizione è l’unica base dalla quale possiamo partire per costruire e poi allargare un’alternativa valida e competitiva rispetto alla destra sovranista. Noi abbiamo provato fino all’ultimo momento utile ad evitare la crisi. La disponibilità data dal presidente Conte, frutto anche della nostra insistenza, al patto di legislatura e al tavolo per far ripartire l’azione di governo meritava una risposta diversa, non l’irresponsabilità della rottura. Il Pd - ha sottolineato l'esponente democratico - non è disponibile a qualsiasi soluzione pur di evitare le urne. Per noi non ci sono alternative a questo governo e siamo contrari ad ogni ipotesi di esecutivo che coinvolga la destra sovranista. Quello che succederà in questi due giorni di dibattito parlamentare per noi è fondamentale. Non ci interessa il mercato dei singoli parlamentari. Alla luce del sole, in Parlamento, ci rivolgiamo a quelle sensibilità moderate ed europeiste che fanno fatica a sopportare l’egemonia della destra sovranista di Salvini e Meloni. A queste forze - ha concluso Bordo - diciamo che questo è il momento di venire fuori per il bene del Paese e contribuire alla costruzione di un’alternativa al campo sempre più estremista della destra italiana". (Rin)