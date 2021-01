Tlc: Sap Italia aderisce a Operazione Risorgimento Digitale promossa da Tim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’iniziativa “L’Erp intelligente per le Pmi”, Sap Italia aderisce al programma Operazione Risorgimento Digitale promosso da Tim, annunciando l’avvio di un palinsesto intenso di appuntamenti e incontri reso possibile dalla collaborazione con i propri partner, per contribuire alla trasformazione delle imprese italiane attraverso un uso esteso delle nuove tecnologie intelligenti e per promuovere una cultura digitale nel paese. Un’operazione, come si legge in una nota, che vuole sostenere gli obiettivi della campagna promossa da Tim per abbattere il divario digitale culturale e accrescere le competenze del capitale umano del paese, grazie a nuove iniziative di formazione e divulgazione digitale rivolte a tutti. “Non abbiamo avuto un attimo di esitazione a partecipare a questa importante iniziativa perché insieme ai nostri partner vogliamo dare il nostro contributo per migliorare l’educazione digitale in Italia: è un aspetto, quello della digitalizzazione, che non ammette più ritardi, e la situazione di emergenza che stiamo vivendo ha evidenziato che questa è un’esigenza improrogabile”, ha dichiarato Emmanuel Raptopoulos, amministratore delegato Sap Italia. “Con il contributo dei partner Sap lavoreremo per aiutare le Pmi italiane a conoscere e sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie per diventare organizzazioni intelligenti, competitive, e sostenibili e garantire una rapida ripartenza e crescita economica del nostro paese”, ha aggiunto. (Com)