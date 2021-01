Perù: livello gradimento presidente Sagasti al 34 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A soli due mesi dall’assunzione dell’incarico come presidente del Perù, Francisco Sagasti raccoglie solo il 34 per cento dei consensi tra la popolazione. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Ipsos Perú, secondo cui il risultato è inferiore di dieci punti percentuali rispetto al dato di dicembre. Secondo il sondaggio il 47 per cento dei peruviani disapprova l’operato del capo dello stato, 12 punti in più rispetto al mese precedente. Secondo i dati della John Hopkins University il Perù, con 119,67 decessi per ogni 100mila abitanti, è il paese con la più alto tasso di mortalità da covid-19 nelle Americhe. Il presidente ha annunciato l'acquisto dei vaccini anti-Covid della cinese Sinopharm ma per ora le dosi non sono ancora arrivate nel paese.(Brb)