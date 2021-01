Frosinone: provincia apre "Sportello Ambiente" dedicato a imprese e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È attivo da oggi, 18 gennaio 2021, grazie alla Provincia di Frosinone e attraverso l'Apef (Agenzia provinciale energia Frosinone), lo 'Sportello Ambiente', un ufficio in grado di fornire informazioni e assistenza ai cittadini, alle imprese e ai Comuni in relazione alle opportunità che la normativa europea, nazionale e regionale offrono nel settore energetico e ambientale. La sede si trova in via Mola Vecchia 2, a Frosinone: questa mattina a inaugurarlo c'erano il presidente della Provincia, Antonio Pompeo; il consigliere provinciale delegato all'Ambiente Vincenzo Savo e il general manager di Apef, Fabio De Angelis. "Lo 'Sportello Ambiente' - si legge in una nota- provvederà alla predisposizione e all'espletamento del bando pubblico finalizzato alla concessione di contributi per 500.000 euro in favore dei Comuni della Provincia di Frosinone per la sostituzione di generatori di calore. Inoltre, i tecnici dello "Sportello ambiente" forniranno l'assistenza tecnica nel procedimento per l'ottenimento del 'Conto Termico 2.0', concesso dal Gse. Infatti, al fine di ottimizzare gli incentivi offerti dalla normativa vigente, il bando prevede che la quota della spesa non oggetto del finanziamento provinciale venga coperta dal Conto Termico 2.0, secondo i coefficienti di calcolo dell'incentivo– D.M. 15 febbraio 2016". (segue) (Com)