Frosinone: provincia apre "Sportello Ambiente" dedicato a imprese e cittadini (2)

- Lo Sportello fornirà anche supporto alla Provincia di Frosinone nel ruolo di 'Coordinatore del Patto dei Sindaci e darà supporto e informazioni a cittadini, Comuni e imprese sulle misure attive per la riduzione dei consumi energetici quali: certificati bianchi;detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e il recupero del patrimonio edilizio esistente; conto termico; fondo nazionale per l'efficienza energetica; piano impresa 4.0; programma per la Riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica amministrazione centrale (Prepac); programma di interventi di efficienza energetica delle politiche di coesione 2021 2027; piano nazionale di Informazione e formazione per l'efficienza energetica (Pif); set di misure per la mobilità sostenibile. Lo "Sportello Ambiente", attraverso tecnici competenti, darà informazioni e supporto tecnico a imprese e cittadini che vorranno cogliere le opportunità offerte dal sistema degli incentivi nel settore dell'efficienza energetica. (segue) (Com)