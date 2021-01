Frosinone: provincia apre "Sportello Ambiente" dedicato a imprese e cittadini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'apertura dello Sportello Ambiente – spiega il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo - rientra in un pacchetto di misure finalizzate alla promozione dell'uso consapevole e corretto dell'energia e, più in generale, delle fonti rinnovabili. Grazie a questo nuovo servizio gli utenti – Comuni, imprese e privati cittadini - potranno avere un supporto informativo sugli strumenti e le risorse a cui poter accedere. Come Amministrazione provinciale e punto di riferimento dei 91 Comuni, abbiamo promosso costantemente una visione 'corale' nell'affrontare la grande sfida della valorizzazione del nostro patrimonio naturale e lo Sportello Ambiente è un'altra misura dopo il bando sull'efficientamento energetico e il potenziamento della raccolta differenziata. La difesa dell'ambiente – conclude Pompeo - oltre ad essere un dovere delle istituzioni, degli amministratori e dei singoli, è soprattutto una battaglia di civiltà che trova nel rapporto sinergico, coordinato e collaborativo tra i soggetti chiamati ad affrontarla l'unica strategia vincente". (segue) (Com)