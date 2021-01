Polonia: Pge, Tauron ed Enea creano società per investire nell'eolico marittimo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo motivo è necessario sfruttare insieme il potenziale di queste società", ha aggiunto. L'annunciata dismissione dello sfruttamento del carbone per la produzione di energia elettrica da parte delle tre compagnie elencate consentirà di finanziare i progetti energetici marittimi. Quella più avanzata in termini di progetti è sicuramente Pge, che ha in programma la costruzione di due parchi eolici assieme alla danese Orsted. Uno sarà operativo dal 2030 e avrà una potenza di 2,5 gigawatt, l'altro lo sarà qualche anno più tardi e avrà una potenza di un gigawatt. Szczeszek ha spiegato che la società si occuperà non soltanto di produzione, ma anche di immagazzinamento di energia. (Vap)