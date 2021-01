Usa: Trump prepara altri 100 decreti di grazia per il suo ultimo giorno di mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta preparando altri cento decreti di grazia e di commutazione della pena da annunciare nel suo ultimo giorno di mandato. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, secondo cui tra gli interessati figurerebbero “colletti bianchi” e “rapper di alto profilo”. La notizia è confermata anche dal quotidiano “Washington Post”, secondo cui ieri Trump ha incontrato sua figlia Ivanka e il suo genero e consigliere Jared Kushner, con i quali ha discusso una lunga lista di richieste di grazia. Nella lista non sarebbe tuttavia incluso lo stesso Trump. “Si tratta di transazioni. A lui le grazie piacciono perché sono unilaterali. Gli piace fare favori alla gente che poi crede gli sarà debitrice”, ha dichiarato una fonte della “Cnn”, secondo cui i più stretti consiglieri hanno invece persuaso il presidente uscente a non concedere la grazia a persone coinvolte nell’assedio dello scorso 6 gennaio al Campidoglio, culminato nella morte di cinque persone. A seguito dei disordini, la Camera dei rappresentanti ha avviato un nuovo procedimento di impeachment nei confronti di Trump. Lo scorso dicembre l’attuale inquilino della Casa Bianca ha già annunciato una serie di decreti di grazia, fra i quali quelli a favore dei suoi ex collaboratori Roger Stone e Paul Manafort, coinvolti dall’inchiesta sul caso Russiagate condotta dal procuratore speciale Robert Mueller, e di Charles Kushner, padre di Jared.(Nys)