Governo: Dini, Conte domani non avrà maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani Conte non avrà la maggioranza, lui vuole rimanere per soddisfare la sua vanità, se avesse un po' di dignità, se i voti al senato fossero meno di 155 dovrebbe presentare le sue dimissioni al Colle. Ha perso una parte della sua maggioranza, non può sostituirli con questi voltagabbana altrimenti avremmo un governo peggiore di quello attuale". Così a "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, l'ex premier e più volte ministro Lamberto Dini. "Conte cerca di raccattare persone di idee diverse in cambio di posti di governo, e io questo non l'ho mai fatto. Questo governo è debole e non sta facendo il bene del Paese, dovrebbe accorgersene anche il presidente della Repubblica", ha aggiunto. (Rin)