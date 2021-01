Roma: Assotutela, tanti senzatetto, preoccupazione per piano freddo Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Roma "sta entrando nel periodo più gelido dell'anno e Assotutela esprime la sua forte preoccupazione per la situazione delle migliaia di senza fissa dimora, costretti in alloggi di fortuna allestiti in centro e periferia della Capitale". Così, in una nota, il presidente della associazione Assotutela, Michel Emi Maritato. "Una situazione sociale delicata e allarmante - aggiunge - che si ripete ogni anno e che ci auguriamo sia affrontata con doverosa concretezza e impegno dalla sindaca Virginia Raggi. Così come auspichiamo che il piano freddo comunale riesca a coprire tutte le esigenze e tutte le necessità. Siamo preoccupati perché i senza fissa dimora stanno aumentando, forse anche a causa della crisi economica dovuta alla emergenza pandemica. Roma dunque non può permettersi di lasciare indietro i meno fortunati, i più disagiati ma deve assicurare loro protezione, assistenza e un tetto sotto cui dormire. Urgono soluzioni strutturali, bisogna smettere di ragionare solamente in termini emergenziali".(Com)