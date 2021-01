Governo: D'Incà, pronto a lavorare per risposte e sostegno a cittadini con Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ha ribadito oggi alla Camera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "questo è il momento in cui bisogna concentrare gli sforzi per superare la pandemia e realizzare quei progetti programmatici, che questo governo si è dato all’inizio del suo percorso, e che oggi sono la base per la ripartenza e lo sviluppo di questo Paese". Lo scrive su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà che sui punti dell'agenda di governo da realizzare sottolinea che serve "la preziosa collaborazione di tutti i parlamentari che hanno a cuore le sorti del nostro Paese. Pur nella difficoltà di un momento di crisi politica, incomprensibile e sicuramente evitabile, questo governo - conclude - è pronto a continuare a lavorare per dare risposte e sostegno ai cittadini, uscire dalla pandemia e rilanciare il Paese. Avanti con Conte". (Rin)