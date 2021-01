Germania: probabile nuova variante Covid individuata in Baviera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova variante del coronavirus potrebbe essere stata individuata presso l'ospedale di Garmisch-Partenkirchen, in Baviera. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che per avere la certezza dei risultati dei test saranno necessari alcuni giorni. I campioni sono attualmente in fase di esame presso la Charité, il policlinico universitario di Berlino. I medici dell'ospedale di Garmisch-Partenkirchen sospettavano che alcune infezioni riscontrate presso la struttura potessero essere state causate da una nuova mutazione del Covid-19. La conferma è giunta dalla Charité in un primo rapporto provvisorio. Nella clinica di Garmisch-Partenkirchen sono stati contagiati 52 pazienti e 21 dipendenti. Tuttavia, non è ancora del tutto chiaro se la variante della Sars-Cov2 sia davvero nuova e se abbia un impatto su contagiosità o gravità dell'infezione. (Geb)