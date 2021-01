Roma: Palozzi (Cambiamo), sospendere Ztl è necessario, Raggi rifletta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non condividiamo assolutamente la decisione del Comune di Roma di riattivare le ztl in centro storico. Una scelta incomprensibile e illogica, in un momento in cui negozianti e imprese stanno vivendo una crisi profonda e avrebbero certamente bisogno di un Comune che stia loro vicino e applichi provvedimenti in sostegno delle attività economiche". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. "E, invece - spiega - ci ritroviamo ancora una volta a commentare l'ennesima decisione scellerata della giunta Raggi, che conferma tutta la sua inadeguatezza istituzionale e amministrativa. A nostro giudizio, è doveroso e improcrastinabile che le Ztl vengano sospese fino alla fine dell'emergenza sanitaria".(Com)