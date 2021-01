Governo: Alemanno (M5s), ignoriamo polemiche sterili, ora coesione per costruire Italia migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata del Movimento cinque stelle, Soave Alemanno, ha sottolineato che "gli italiani in questo momento vorrebbero vedere Parlamento e governo al lavoro sui mille dossier che hanno una ripercussione immediata sulle loro vite, impegnati a garantire i necessari ristori alle attività più colpite e a progettare la ripartenza della nostra economia". Durante il suo intervento, oggi, nell'Aula della Camera dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla situazione politica legata alla fuoriuscita della delegazione di Italia viva dal governo, la parlamentare ha osservato: "Oggi in quest'Aula e anche fuori da qui, la grande attenzione dei media e di tutti noi doveva avere ad oggetto tutt'altra crisi e tutt'altri temi. Grazie al presidente Conte, e su questo il consenso è unanime nel Paese, possiamo contare su 209 miliardi dai fondi del piano Next generation Eu da investire per uscire dal pantano in cui la pandemia ci ha gettato. Di questo dovremmo discutere giorno e notte: di come risollevare le sorti della nostra sanità, degli investimenti per l'istruzione e la ricerca, di come rendere la transizione ecologica e quella digitale un'opportunità di rilancio economico e occupazionale". (segue) (Rin)