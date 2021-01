© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata pentastellata ha aggiunto: "Non dobbiamo farci distrarre da polemiche sterili. Abbiamo l'obbligo morale, davanti ai sacrifici e al senso di responsabilità mostrato dai nostri concittadini, di ritrovare immediatamente coesione e collaborazione per costruire un'Italia giusta, prospera e solidale. È questo il momento di farlo, non ne avremo altri nel prossimo futuro". (Rin)