Cultura: Farnesina, "Felliniana", un omaggio al grande regista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà presentata in anteprima il 20 gennaio 2021, alle ore 21.00, sulla piattaforma www.teatrinellarete.it, la registrazione in streaming presso il Teatro Galli di Rimini di "Felliniana – Omaggio a Fellini", una produzione della compagnia Artemis Danza, realizzata con il sostegno del Comune di Rimini e la collaborazione del teatro municipale di Piacenza e del teatro Comunale di Bologna, nonché degli Istituti italiani di cultura di Praga, Chicago, Hong Kong, Jakarta, Tunisi e Zurigo, con il contributo del Mibact e dell’assessorato alla cultura della Regione Emilia Romagna. Lo riferisce oggi il sito internet della Farnesina. Inizialmente pensato quale evento di chiusura per il centenario felliniano celebrato nel 2020 e poi posticipato per le restrizioni legate all’emergenza sanitaria, lo spettacolo sarà presentato in prima assoluta nel giorno del 101esimo anniversario della nascita di Federico Fellini, tra le iniziative che accompagnano l’inaugurazione - prevista in primavera - del Museo internazionale che la città di Rimini dedicherà al regista. (segue) (Res)