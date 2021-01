Cultura: Farnesina, "Felliniana", un omaggio al grande regista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno spettacolo che rievoca attraverso le coreografie di Monica Casadei l’universo del grande maestro e dei suoi film più celebri. Gli artisti si confrontano con la danza e col circo contemporaneo, col sogno e col mondo reale, accompagnati dalle musiche composte da Nino Rota per Federico Fellini. Coreografie euforiche, virtuosismi e una irresistibile umanità animano questo spettacolo rendendolo un manifesto poetico che celebra la storia del cinema e della musica italiana. Come sottolineato da Monica Casadei, Felliniana si articola attorno alla kermesse di 8 e mezzo e vive delle gioie e delle speranze dei clown, delle confidenze della Gradisca, delle voci e dei dialoghi tratti dai film, del profumo della dolce vita, dei colori del circo e della potenza poetica di Nino Rota, delineando “un’idea di mondo dove la diversità è ricchezza, la poesia è nutrimento e tutti gli esseri umani, con le loro fragilità e divergenze, possono sentirsi liberi e benvoluti perché per ognuno di loro il grande Maestro ha disegnato un posto nella giostra della vita”. Lo spettacolo sarà disponibile online fino al 27 gennaio. Monica Casadei, eclettica coreografa emiliana formatasi fra Italia, Inghilterra, Francia e vari soggiorni in Oriente: nella sua ricerca artistica sono fondamentali la contaminazione con differenti territori artistici, culturali e geografici, e l’esplorazione di luoghi e spazi urbani che divengono teatro di azioni performative. La coreografa fonda in Francia la compagnia Artemis Danza, con la quale si trasferisce in Italia nel 1997 dando vita a un’intensa attività di produzione. Dal 1998 al 2007 la compagnia è in residenza alla Fondazione Teatro Due di Parma, mentre dal 2014 è in residenza artistica al Teatro Comunale di Bologna. (Res)